Disqualifikation? Russell tobt wegen Leclerc

Drohte Ferrari Disqualifikation?

Russell meint aber auch zu wissen, warum Leclerc derart gefährlich unterwegs war. Seine Theorie: Der Monegasse musste langsamer fahren, um die Unterbodenplatte zu schonen und nicht disqualifiziert zu werden. „Ich sah, wie langsam er war, also nahm ich an, dass etwas nicht stimmte. Ich glaube, sie haben das Auto zu tief eingestellt, weshalb sie dann den Reifendruck für den letzten Stint erhöhen mussten“, so Russell auf Sky. Dazu würde auch passen, dass „sie den Motor am Ende der Geraden langsamer machten, wo der Verschleiß am größten ist“.