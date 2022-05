Wie ist das mit Elektroautos in der Waschanlage?

Und wie ist das mit Tesla?

Das Verbot für Teslas in Waschanlagen hat nichts mit einer etwaigen Kurzschlussgefahr zu tun. Auch nicht mit Feuergefahr, was ja in manchen Parkhäusern der Grund für ein E-Auto-Verbot ist. Vielmehr haben sich speziell bei älteren Fahrzeugen der Elektroauto-Marke gelegentlich Heck- und Ladeklappen aufgrund einer besonders sensiblen Sensorik während des Waschvorgangs geöffnet. Entsprechend sind Elektroautos anderer Hersteller von diesem Verbot grundsätzlich nicht betroffen.