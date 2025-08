„Die Regierung muss hier höllisch aufpassen“

Missbrauch und Einflussnahme weiterhin möglich

Es habe einige Schritte in die richtige Richtung gegeben, so Jurist Kreutner. Etwa bei der Einigung auf eine mehrköpfige und weisungsfreie Bundesstaatsanwaltschaft. „Doch sind hier noch viele Details offen. Gerade in einem derart heiklen Bereich muss man höllisch aufpassen.“ Welche Personalien, wer bestimmt sie?