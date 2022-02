So oft geraten Elektroautos tatsächlich in Brand

Überraschendes Ergebnis: Pro 100.000 verkauften Fahrzeugen in den USA waren Hybridautos im Vorjahr in 3475 Brände verwickelt - und rangierten damit in der Brandstatistik an erster Stelle. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor brannten in 1530 Fällen von 100.000 Verkäufen, bei Elektroautos waren es dagegen nur 25 von 100.000 verkauften Fahrzeugen.