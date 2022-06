Nach Brand: „Das war Rettung in letzter Sekunde“

Als die Freiwillige Feuerwehr Perau und Villach am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in den Stadtteil Wasenboden gerufen wurden, herrschte für einen Moment Rätselraten bei den Einsatzkräften. „Wir wurden zu einem Kellerbrand gerufen, aber es rauchte aus einer Wohnung im zweiten Stock heraus“, schildert Einsatzleiter Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach.