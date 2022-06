Gewessler: „Es fährt alles, was fahren kann“

Rauswurf ohne Sitzplatzreservierung, überfüllte Züge: Die Österreichischen Bundesbahnen schienen mit dem enormen Passagieraufkommen zuletzt massiv überfordert. Verkehrs-, Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) nahm die ÖBB am Sonntag jedoch in Schutz: „Es fährt alles, was fahren kann“, so die Ministerin.