Rauswurf aus vollem Zug? So ist‘s geregelt

Zugbegleiter als oberster Chef

Bei den ÖBB gibt es „Allgemeintickets“ mit einer Gültigkeitsdauer von einem bis zwei Tagen. Und zugsgebundene Fahrkarten - man muss am bestimmten Tag zur bestimmten Zeit genau diese Verbindung in Anspruch nehmen. Die Waggons sind auf eine gewisse Personenanzahl zugelassen, sowohl an Sitz-, aber auch an Stehplätzen. Der Zugbegleiter ist der „oberste Chef“ - seinen Anordnungen muss Folge geleistet werden, das regelt das Eisenbahngesetz. Und: Er allein entscheidet, ob ein Zug überfüllt ist oder nicht!