Züge überfüllt: ÖBB kämpfen mit Passagier-Rückkehr

Geschehen am vergangenen Donnerstag in einem Railjet der Bundesbahnen in Wien-Meidling: „Wir fahren nicht ab, solange Passagiere in den Gängen stehen - dieser Zug hat keine Stehplätze! Wenn Sie keine Reservierung haben, steigen Sie bitte aus.“ Mehrfach muss der Schaffner die Aufforderung wiederholen, bis sich die letzten Nachzügler grummelnd aus dem Waggon trotzen. Einige bleiben selbst in der ersten Klasse übereinander sitzen, ehe der Zug mit Verspätung abfährt.