„Beim Öffi-Angebot ist der Bund in der Pflicht!“

Herr Landesrat, die aktuelle Teuerung, der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie, Klimaalarm und Lieferkettenprobleme. Macht Ihnen die Arbeit als Finanz- und Mobilitätslandesrat überhaupt noch Spaß?

Schleritzko (überlegt): Na ja, sagen wir so: Es macht Freude in den Bereichen, die in meine Zuständigkeit fallen. Es ist aber natürlich auch fordernd. Denn mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine am 24. Februar hat sich die Welt grundlegend geändert. Betroffen von der daraus resultierenden Teuerung sind der Energiebereich, aber genauso der Sozialbereich ebenso wie Familien und vieles mehr.