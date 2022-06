EU-Kandidat Ukraine: Nehammer stellt Bedingungen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Freitag bei einem Besuch in Estland klargestellt, einem EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine nur gemeinsam mit dem Status anderer Beitrittswerber zuzustimmen. Für Österreich ist es „Bedingung“, dass wenn die Ukraine einen Beitrittskandidatenstatus erhalte, „das Gleiche auch für die Staaten des Westbalkans gilt und für die Republik Moldau“, so Nehammer. Es handelte sich übrigens um den ersten Besuch eines österreichischen Bundeskanzlers in Tallinn.