Gouverneur: Todesstrafe für Briten nicht rechtens

Die beiden von prorussischen Separatisten zum Tode verurteilten Briten in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben reguläre Soldaten. „Alle, die kommen, um auf der ukrainischen Seite zu kämpfen, unterzeichnen Dokumente mit unseren Streitkräften, wodurch sie einen offiziellen Status erlangen“, sagte der Gouverneur des Gebiets, Serhij Hajdaj, am Freitag. „Deshalb unterliegen sie der Genfer Konvention, wenn sie in Kriegsgefangenschaft geraten.“