Nehammer: Kein schneller EU-Beitritt der Ukraine

Vollbeitritt nicht realistisch

„Uns eint das gleiche Ziel, wir alle wollen eine starke, unabhängige und wirtschaftlich erfolgreiche Ukraine“, sagt Bundeskanzler Karl Nehammer zur „Krone“. „Derzeit kämpft die Ukraine um ihr politisches und territoriales Überleben. All unsere Anstrengungen gelten in erster Linie der Beendigung des russischen Angriffskrieges. In so einer Phase kann ein schneller Vollbeitritt zur Europäischen Union ohnehin kein aktuelles Thema sein.“