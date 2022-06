Putin darf nicht mehr in die Ukraine einreisen

Städtepartnerschaft mit Minsk gekündigt

Eine weitere Maßnahme betrifft Belarus, das den Krieg in der Ukraine unterstützt. Kiew hat der Hauptstadt Minsk die Städtepartnerschaft gekündigt. „Minsk kann man kaum noch eine Partnerstadt von Kiew nennen. Also hindert uns nichts daran, die Entscheidung zur Aufhebung des Status für die Hauptstadt von Belarus zu treffen“, sagte der Kiewer Bürgermeister und frühere Box-Weltmeister Vitali Klitschko am Donnerstag. Von Belarus aus würden Raketen in ukrainische Städte und Dörfer fliegen. Auch russische Truppen seien von dort aus in die Ukraine einmarschiert.