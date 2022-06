„Ich bin gespannt, was auf mich zukommt“

Der 36-jährige Mellauer, der Klaus Stocker als Co-Trainer beerben wird, war in seiner bisherigen Trainerlaufbahn bei der Akademie Vorarlberg tätig und danach Übungsleiter der Austria Lustenau Amateure. Bis Ende April dieses Jahres stand er beim Dornbirner SV in der Eliteliga an der Seitenlinie. „Jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt“, meint Gasser, „ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Auf den Trainingsstart am Montag freue ich mich jedenfalls sehr!“