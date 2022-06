Polizisten verfolgten Radldieb 370 Kilometer weit

Die Braunauer Kriminalisten konnten in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt innerhalb weniger Stunden den Standort der Fahrräder in Bratislava (Slowakei) lokalisieren. Eine Diebstahlssicherung an einem der Räder hatte die Spur gelegt. Mit Hilfe der slowakischen Kollegen konnten die Innviertler Ermittler schon am nächsten Tag einen 44-jährigen slowakischen Staatsbürger, im Stadtgebiet von Bratislava anzuhalten.