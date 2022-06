Sohn von Welser Triebtäter wurde nicht verurteilt

Diversion

Am Donnerstag gab der 29-Jährige vor Einzelrichterin Petra Oberhuber schließlich auch zu, dass seine erste - für den Vater entlastende - Aussage unrichtig war. Damals sei vor allem aber ermittelt worden, ob der Unternehmer auch einen Enkel missbraucht habe. Die Fragen der Polizisten an den Sohn sollen offenbar „nur so nebenbei“ erfolgt sein.

Die Richterin ließ Milde walten und stellte das Verfahren gegen den 29-Jährigen für eine Probezeit von drei Jahren nun rechtskräftig über eine Diversion ein. Er muss aber 150 € an Verfahrenskosten bezahlen.