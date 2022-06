Schwarzenegger: Rührende Liebeserklärung an Pratt

Hollywoodstar Chris Pratt (42) und US-Autorin Katherine Schwarzenegger Pratt (32) haben sich zu ihrem dritten Hochzeitstag Liebesgrüße auf Instagram geschickt. „Alles Gute zum Jahrestag an meine starke, wunderschöne, schlaue, reizende, organisierte, toughe, gutherzige, empathische Ehefrau. Ich bin ein glücklicher Mann“, schreibt Pratt in seinem Post. „Die Kinder und ich sind so dankbar, dich zu haben.“