Dacia Duster: Was kann Langenscheidts Liebling?

Manches, was fehlt, braucht man nicht

Klar, völlig verschließt man sich auch bei den Rumänen nicht dem Fortschritt, deshalb gibt es einen 8-Zoll-Touchscreen samt Menü, das überschaubar und okay ist, auch ein Navi. Alles eine Frage des Ausstattungsniveaus. Dass das Navi nur über Kartenmaterial für DACH und Benelux verfügt, ist zwar etwas knickrig, aber auch egal. Weil erstens ist es eh ein bisserl unübersichtlich und zweitens gibt es nichts Besseres, als mit dem drahtlos verbundenen Handy via Apple CarPlay zu navigieren. Man bräuchte nur noch die Möglichkeit des induktiven Ladens. Theoretisch. Weil praktisch sage ich ganz offen: Selbst in Testautos mit Ladeschale stecke ich mein Handy meist per Kabel an, damit ich es bei Bedarf in die Hand nehmen kann, ohne jedes Mal den Ladevorgang zu unterbrechen.