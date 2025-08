Kärntner Uhren bald in USA und Afrika im Handel

„Insbesondere die stark wachsende Mittelschicht in Westafrika eröffnet enormes Potenzial für unser Segment“, erklärte CCO Andreas Riedl. In Afrika liege der Fokus auf Südafrika, Ghana, Elfenbeinküste und Nigeria. Hier arbeite man mit etablierten, lokalen Handelspartnern zusammen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Riedl hob vor allem die „Dynamik und das wirtschaftliche Wachstum“ in den Regionen hervor. Weltweit sei ein steigendes Interesse an „hochwertigen Uhren im Mittelsegment“ zu verzeichnen. In den USA ist die Erschließung von 300 Verkaufsorten noch im heurigen Jahr geplant. Weitere Markterschließungen, etwa in Südasien, seien in Planung.