Guinness-Riese Diageo schnallt Gürtel enger

Der britische Guinness-Hersteller Diageo dreht nach schwierigen Zeiten und dem Abgang seiner Chefin noch stärker an der Kostenschraube. Die Einsparungen aus dem laufenden Programm sollen statt 500 Millionen nun 625 Mio. US-Dollar (540 Mio. Euro) erreichen, teilte das Unternehmen mit seinen Jahreszahlen am Dienstag in London mit. Zugleich dürften die neuen US-Zölle Diageos Gewinn mit 200 Mio. Dollar pro Jahr belasten, 50 Millionen mehr als bisher gedacht.

Abgelaufenes Geschäftsjahr durchwachsen

Im abgelaufenen Rechnungsjahr bis Ende Juni verbuchte der Konzern mit Marken wie Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff Wodka und Baileys Irish Cream wegen Sonderbelastungen einen Gewinneinbruch um 40 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Im Tagesgeschäft steigerte Diageo den Umsatz auf vergleichbarer Basis und bereinigt Währungskurseffekte um 1,7 Prozent auf 20,2 Mrd. Dollar. Der operative Gewinn ging ohne Sondereffekte um knapp ein Prozent auf 5,7 Mrd. Dollar zurück.

Für laufendes Geschäftsjahr Umsatzplus in Höhe des Vorjahres erwartet

Für das neue Wirtschaftsjahr bis Ende Juni 2026 peilt Diageos Übergangschef Nik Jhangiani ein organisches Umsatzwachstum etwa in Höhe des Vorjahres an. Er hatte den Job vor wenigen Tagen vorläufig von der bisherigen Konzernchefin Debra Crew übernommen.

Der Markt sei weiterhin schwierig, erklärte das Management. Der operative Gewinn soll nun organisch um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen, vor allem in der zweiten Geschäftsjahreshälfte von Jänner bis Juni. Dies liege auch an dem laufenden Sparprogramm. Die neuen Zölle seien in der Prognose bereits enthalten.