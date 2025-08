Schlammlawine begrub indischen Ort unter sich

Eine Sturzflut hat in der Himalaya-Region eine ganze Ortschaft praktisch ausgelöscht. Auf in indischen Medien verbreiteten Bildern war am Dienstag zu sehen, wie sich schlammige Wassermassen in der Touristenregion Dharali in eine Schlucht ergießen und mehrstöckige Gebäude mitreißen. Mindestens vier Tote wurden gemeldet.