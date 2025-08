Sneaker auf 3000 Metern: Brasilianer in Bergnot

Das Duo gehörte einer vierköpfigen Gruppe an, die am Montagmorgen – noch bei vernünftigem Wetter – von der Amberger Hütte (2136 m) in den Stubaier Alpen über den Hinteren Daunkopf (3225) zur Dresdner Hütte im Bereich des Stubaier Gletschers wandern wollte. Freilich – die Alpinisten überschätzten wohl sich selbst und schätzten die Witterungsverhältnisse falsch ein. Denn in der Höhe lag Schnee, bald zog Nebel herein, Schneeregen setzte ein, die Temperaturen sanken auf knapp über 0 Grad Celsius.