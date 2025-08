Rentiere in Finnland leiden unter Hitzewelle

22 Tage in Folge über 30 Grad

Finnland hatte in den vergangenen Wochen 22 Tage in Folge mit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius verzeichnet – nach Angaben des Meteorologischen Instituts in Helsinki war es die längste Hitzewelle seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961. Die arktische Stadt Rovaniemi in Lappland, die als offizielle Heimat des Weihnachtsmanns vermarktet wird, meldete am Dienstag eine Höchsttemperatur von 26 Grad.