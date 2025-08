Trump droht Pharmakonzernen mit 250 Prozent Zoll

US-Präsident Donald Trump setzt seinen Feldzug gegen die Pharmaindustrie fort und droht nun mit Strafzöllen in astronomischer Höhe. „Wir wollen, dass Arzneimittel in unserem Land hergestellt werden“, sagte Trump am Dienstag zur Begründung. Er hatte Druck auf Pharmakonzerne im In- und Ausland gemacht, die Preise in den USA zu senken.