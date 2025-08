FIFA droht Sammelklage! Schadenersatz für Spieler?

Nach einem Urteil des höchsten europäischen Gerichts zu Transferregeln droht dem Fußball-Weltverband FIFA und nationalen Verbänden eine Sammelklage. Die Organisation „Justice for Players“ will vor einem niederländischen Gericht Schadenersatz für Profis erstreiten, denen Gehaltseinnahmen entgangen waren, wie diese mitteilte. Zur Teilnahme an der Sammelklage sind alle Spielerinnen und Spieler aufgerufen, die seit 2002 für einen professionellen Verein in der EU gespielt haben.