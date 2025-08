Italien erneut im Griff afrikanischer Hitzewelle

Danach wird ganz Italien von dem Hochdruckgebiet erfasst, das für sonniges Wetter sorgt. Am Mittwoch steigen die Temperaturen vor allem in der Toskana, wo die Höchstwerte leicht über 35 Grad liegen könnten, während es in Rom voraussichtlich 34 Grad werden. Dies markiert den Beginn eines Temperaturanstiegs, der seinen ersten Höhepunkt am Sonntag erreichen soll.

Starke Hitze verbindet sich mit Trockenheit

Die starke Hitze verbindet sich in Süditalien mit der Trockenheit. Nach einem niederschlagsarmen Winter und einem unbeständigen Frühling hat die heiße Jahreszeit eine bereits bestehende Wasserkrise verschärft. Doch was früher als außergewöhnliches Phänomen galt, nimmt heute die Form eines strukturellen Problems an. Sizilien sieht sich mit nahezu leeren Stauseen und Wasser-Rationierungen in bewohnten Gebieten konfrontiert.