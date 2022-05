Chefdesigner erklärt Wandel der Billigmarke Dacia

Das Preisniveau erkennt man also nicht mehr am Design, sondern im Detail. Keine Motorabdeckung, Sitze, die zwar gut aussehen, aber den Rücken kaum stützen, viel Plastik im Innenraum. Aber dadurch sind die Oberflächen auch relativ unempfindlich. Was einem der propagierten Markenwerte entspricht: „Robustheit“. Dazu kommen „vielseitige Einsatzmöglichkeiten“ und „Geräumigkeit im Innenraum“.