Scarlett Johansson wird zur Wolfsabwehr benutzt

Als die effektivsten Töne entpuppten sich Feuerwerks-Geballere, AC/DCs Hit „Thunderstruck“ und ein explosiver Fight zwischen Johansson und Driver in ihrem Drama „Marriage Story“ von 2019. In diesem kreischt die Oscargewinnerin aus voller Lunge: „Du hast mich hintergangen, du fucking Bösewicht“, während der „House of Gucci“-Star zurück brüllt: „Ich war heißer Shit und wollte jeden ficken, habe es aber nicht getan.“