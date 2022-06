„Sparen beginnt jetzt schon beim kleinen Luxus“

„Viele Leute müssen möglichst schnell jeden Euro einsparen. Da geht es darum, statt dem Jausengeld den Kindern ein selbst gemachtes Brot mitzugeben. Oder in die Arbeit einen Kaffee von daheim mitzunehmen, statt einen Coffee to go zu kaufen. Das ist der kleine Luxus von zwei, drei Euro am Tag – im Monat geht’s da aber um viel Geld“, so Herndler.