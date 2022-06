Streit um Werbeslogan: Apple verliert vor Gericht

Niederlage auch vor britischem Gericht

Die beiden Unternehmen trafen sich in den vergangenen Jahren regelmäßig vor Gericht. So urteilte ein Gericht in Großbritannien im Jahr 2017, dass auch „iWatch“ und „iSwatch“ nicht zu ähnlich sind. Der US-Konzern verwendete schlussendlich den Namen Apple Watch für seine smarten Uhren, doch behauptete, dass die Schweizer Konkurrenz den Namen präemptiv gewählt habe.