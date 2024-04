„Schnee-Lauf“: Nicole Kidman joggt durch Salzburg

In Salzburg finden derzeit Dreharbeiten zur internationalen Fernsehproduktion „Nine Perfect Strangers“ mit Starbesetzung statt – unter anderem mit Hollywood-Ikone Nicole Kidman (56). Gedreht wird im Schloss Leopoldskron und an weiteren Schauplätzen. Kidman genießt Österreich offenbar in vollen Zügen und postete einige Eindrücke ihres Aufenthalts.