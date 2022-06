Ließen US-Cops 30-Jährigen hilflos ertrinken?

Die Polizisten waren in der Nacht zu dem Stausee gerufen worden, weil ein Paar „Lärm“ verursacht hatte. Laut Mitteilung befragten sie erst die 34-jährige Lebensgefährtin des Mannes. Anschließend wollten sie auch den 30-Jährigen befragen. Wie auf dem Video zu sehen ist, klettert dieser jedoch über ein Geländer in den See. Die Beamten erklären ihm, dass er nicht in dem See baden dürfe, er schwimmt jedoch unter eine Brücke.