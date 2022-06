Scheibenreiniger: Der billigste ätzt und verstopft

Es ist immer gut, den richtigen Durchblick zu haben. Und wenn nicht? Kann man im Alltag oder speziell in der Politik locker so tun als ob. Im Auto geht das nicht. Wenn die Frontscheibe so verschmiert ist, dass man nichts mehr erkennen kann, ist das nicht kaschierbar. Daher besser vorsorglich richtig guten Scheibenreiniger verwenden. Die Kfz-Sachverständigen-Organisation KÜS hat neun gängige Konzentrate getestet.