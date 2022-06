41-Jähriger bei Absturz mit Paragleiter verletzt

Mann wurde in Spital geflogen

Der Tscheche wurde auf den Almboden geschleudert und erlitt dabei erhebliche Verletzungen im Bereich des Rückens. Der Verunfallte verständigte über Funk den Veranstalter, welcher in weiterer Folge die Rettungskette in Gang setzte. Die Besatzung des Rettungshubschraubers führte anschließend die Bergung des Tschechen sowie von dessen Schirm durch. „Der 41-Jährige wurde anschließend in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen“, so die Exekutive.