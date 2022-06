„Spielen ist für meinen Sohn das Wichtigste“

„Ich will alles miterleben!“

Der frischgebackene Papi ließ sich nichts entgehen, fütterte, wechselte Windeln: „Ich will alles miterleben!“ Aber er ging als Vater nicht in Karenz, „das war vom Job her nicht möglich“. Als der Sohn fast drei Jahre alt war, gab es kurz eine schwierige Phase, die viele Väter erleben: „Mein Sohn war plötzlich stark auf die Mama fixiert, ich war unwichtig. Das musste ich verkraften! Freunde sagten zu mir: ,Hab Geduld, du machst nichts falsch!‘“ Plötzlich war die Phase wieder vorbei. Schinko begann, seinem Sohn Gute-Nacht-Geschichten zu erzählen. „Das hat unsere Beziehung vertieft. Jetzt ist er fünf Jahre alt, wir machen viel gemeinsam!“ Neuerdings gehen sie öfters auf den Fußballplatz oder planen Vater-Sohn-Ausflüge, zusätzlich zur Familienzeit zu dritt. Doch es geht nicht nur um Erlebnisse: „Ich zeige schon, wenn ich einmal traurig bin. Männer dürfen doch Gefühle haben!“ Nach einem Streit geht er auf seinen Sohn wieder zu: „Ich will ihm auch Versöhnung vorleben.“ Davon hält Richard Schneebauer, Männerberater in Linz, besonders viel. Er sagt: „Kinder lieben Papas, die ihre Gefühle zeigen und sich auch entschuldigen können – für Abwertungen, Verletzungen und Kränkungen.“