Opferstockeinbrüche: Serientäter in Tirol gefasst

Verdächtiger in Justizanstalt eingeliefert

Nach weiteren Ermittlungen steht der Ungar nun im Verdacht, auch einen Einbruchsdiebstahl in einer Kirche in Landeck begangen zu haben, außerdem soll er für zwei weitere Opferstockeinbrüche, einen davon in Klösterle in Vorarlberg, verantwortlich sein.