25 Tote und 150 Verletzte bei Brand in Bangladesch

Bei einem Großbrand in einem Container-Depot in Bangladesch sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen und über 150 weitere verletzt worden. „Die Zahl der Todesopfer wird voraussichtlich noch steigen, da das Feuer noch immer nicht vollständig unter Kontrolle ist“, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Hasan Shahriar, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Dem Chefarzt der Großstadt Chittagong, Elias Chowdhury, zufolge schweben einige der Verletzten in Lebensgefahr.