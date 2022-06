„Es ging so schnell, da kann man nichts mehr tun“

Ich hab’ noch eine Vollbremsung gemacht, aber es hat nichts mehr genutzt. Es ist einfach zu schnell gegangen. Der Baum ist auf unser Auto draufgestürzt, so rasch kannst du gar nicht reagieren!“ – Doris H. (40) aus Sierning war am Freitag um 22 Uhr mit ihrem Hyundai Tucson in Schiedlberg auf der L…1372 in Richtung Sierning unterwegs. Ihr Ehemann (42) saß am Beifahrersitz.