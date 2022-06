In Gewittersturm stürzte Baum auf fahrendes Auto

Am Freitag um 22 Uhr fuhr eine 40-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land mit ihrem Pkw in Schiedlberg auf der L1372 in Richtung Sierning. Ihr 42-jähriger Ehemann saß auf dem Beifahrersitz. Auf Höhe Strkm 7,800 fiel plötzlich aufgrund des herrschenden Gewittersturmes ein 50 cm starker Baum auf die Straße und traf den Pkw im Bereich der Motorhaube bzw. der Windschutzscheibe.