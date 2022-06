Aufregung um Ticketverkauf in den Obussen

„Das ist im innerstädtischen Betrieb längst nicht mehr zeitgemäß“, sagt der Salzburg-AG-Betriebsrat Frank Conrads. Er fordert, dass der Verkauf sofort wieder eingestellt wird. „Man hätte in den letzten zwei Jahren ein anderes System aufbauen können“, so der Betriebsrat. Die Fahrer seien durch den Verkauf zusätzlich gestresst, was wiederum auf Kosten der Sicherheit gehen könnte. Eine weitere Frage die Conrads in den Raum wirft: Decken die Einnahmen überhaupt den Aufwand? Das sieht auch die Bürgerliste so: „Barzahlen beim Fahrer verursacht vor allem Ärger und Verspätungen.“