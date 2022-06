Poschs Antrieb liegt im Kitsch

„Es ist die Chance auf einen perfekten Abschluss nach sechs Jahren“, den nicht nur Posch nach dem 31:30 nach Verlängerung in Hard mit aller Macht anstrebt, um ein Entscheidungsspiel am nächsten Donnerstag beim Titelverteidiger zu verhindern. „2019 waren wir Favorit, weil wir die ganze Saison stabil waren!“ Zwei Knicks in der laufenden machten eine bessere Ausgangsposition für die K. o.-Spiele zunichte, dennoch hat es Krems mit der 1:0-Führung vom vorigen Samstag morgen in der eigenen Hand.