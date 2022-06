Ist ein Homeoffice-Verbot bei Tesla richtig?

Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstag seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass Arbeiten im Homeoffice künftig nicht mehr gestattet sein wird. Jeder soll mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen, schrieb er in einer E-Mail - nur so könne man produktiv arbeiten. Einige Mitarbeiter weigern sich aber, wieder ins Büro zurückzukehren, da die Pandemie noch immer nicht vorüber ist und Homeoffice einige Vorteile bietet. Twitter hingegen erlaubt seinen Mitarbeitern, frei zu entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Was denken Sie - hat Elon Musk recht mit seiner Aussage? Arbeiten Sie besser zu Hause oder im Büro? Erzählen Sie uns Ihre Meinung gerne in den Kommentaren!