Europa-Park-Unfall: Angst vor Ähnlichem bei uns?

Nach einem Unfall im Vergnügungspark, bei dem sieben Personen an einer Turmsprung-Attraktion im Europa-Park in Rust, nahe der deutschen Stadt Freiburg, verletzt wurden, konnten die angrenzenden Fahrgeschäfte nun wieder den regulären Betrieb aufnehmen. Hierbei handelt es sich schon um den zweiten Unfall im Europa-Park, bereits im Juni wurden bei einem Brand zwei Personen verletzt. Haben Sie nun Angst, dass sich Ähnliches auch bei uns zutragen könnte? Diskutieren Sie mit andern Usern darüber in den Kommentaren!