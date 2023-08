Fleisch: Greifen Sie zu hochwertigeren Produkten?

Salmonellen in Billigfleisch aus Polen lösen erneut eine europaweite Infektionswelle aus. In ganz Europa wurden bereits mehr als 100 Infektionen, die auf qualitativ minderwertige Kebabspieße zurückzuführen sind, verzeichnet. Achten Sie beim Fleisch-Einkauf auf Herkunft und Qualität des Produktes? Sind Sie auch bereit, für hochwertigere Waren einen höheren Preis zu bezahlen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!