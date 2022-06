Migräne: Schnelle Abhilfe ohne Rezept

Intensive, pochende Kopfschmerzen, oft gepaart mit Lichtempfindlichkeit, Sehstörungen, eigenartigen Empfindungen sowie Veränderungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes: In Österreich leiden rund 10 % der Bevölkerung an Migräneattacken. Frauen sind dabei bis zu dreimal so häufig betroffen wie Männer. STADA Arzneimittel GmbH bringt jetzt den „Gamechanger“ für Migränegeplagte auf den Markt: Aurasin akut - das erste rezeptfreie Migränemedikament mit Zolmitriptan.