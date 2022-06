Olivenöl für ein langes Leben

„Olivenöl hilft, den Cholesterinspiegel zu senken, kurbelt den Stoffwechsel an und gilt als Energiequelle. Es wirkt blutverdünnend und hemmt Entzündungen. Das sind alles Faktoren, die eine wichtige Rolle für die Gesundheit spielen und uns so zu mehr gesünderen Lebensjahren verhelfen können“, erklärt Prim. Prof. Dr. Martin Clodi, Abtg. für Innere Medizin, Konventhospital der Barmherzigen Brüder Linz, OÖ. Positive Auswirkungen zeigt auch eine aktuelle amerikanische Studie, die fast 30 Jahre lief: Jene Teilnehmer, die mehr als 0,5 Esslöffel pro Tag davon zu sich nahmen, starben seltener an Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie Krebs.