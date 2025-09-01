Jetzt hofft Sturm auf Austrias Maurice Malone

Laut „Krone-Infos“ laufen wieder Verhandlungen mit Austria bezüglich Stürmer Maurice Malone. Der Medizincheck soll bereits am Dienstag erfolgen – im Mai zogen die Wiener die Kaufoption (1,2 Millionen Euro) beim Deutschen. Der nach Dominik Fitz der nächste Abgang wäre, Violett knapp über zwei Millionen Euro einbringen soll. Der 25-Jährige erzielte in 48 Spielen 16 Tore für Austria, steuerte sieben Assists bei. In der laufenden Saison blieb der gebürtige Augsburger in fünf Liga-Einsätzen ohne Torerfolg.