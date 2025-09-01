Vorteilswelt
Böving-Ersatz

Jetzt hofft Sturm auf Austrias Maurice Malone

Bundesliga
01.09.2025 23:01
Wechselt Maurice Malone zum direkten Konkurrenten?
Wechselt Maurice Malone zum direkten Konkurrenten?(Bild: GEPA)

Verliert die Wiener Austria nach Dominik Fitz mit Maurice Malone den nächsten Stammspieler? „Krone“-Informationen zufolge ist Meister Sturm Graz drauf und dran, den Stürmer in die steirische Landeshauptstadt zu holen. Bereits am Dienstag soll der Medizincheck am Programm stehen.

0 Kommentare

Und plötzlich geht in Graz alles schnell! Muss es ja auch, am Dienstag hat Sturm bei der UEFA die Spieler für die Europa League zu nennen. Nach dem Wechsel von William Böving zu Mainz 05, bemühen sich die Steirer um einen Ersatz in der Offensive.

Lesen Sie auch:
Böving verabschiedet sich aus Graz.
Ab nach Mainz
Abschied fix! Euro-Willi sagt bei Sturm Servus
01.09.2025

Laut „Krone-Infos“ laufen wieder Verhandlungen mit Austria bezüglich Stürmer Maurice Malone. Der Medizincheck soll bereits am Dienstag erfolgen – im Mai zogen die Wiener die Kaufoption (1,2 Millionen Euro) beim Deutschen. Der nach Dominik Fitz der nächste Abgang wäre, Violett knapp über zwei Millionen Euro einbringen soll. Der 25-Jährige erzielte in 48 Spielen 16 Tore für Austria, steuerte sieben Assists bei. In der laufenden Saison blieb der gebürtige Augsburger in fünf Liga-Einsätzen ohne Torerfolg.

