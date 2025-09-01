Jackson kurz vor Fristende doch noch zum FC Bayern

Die Leihgebühr soll 16,5 Millionen Euro betragen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Ob eine Kaufoption besteht, teilte der Club nicht mit. „Nicolas war von Anfang an Feuer und Flamme, für den FC Bayern zu spielen – umso mehr freuen wir uns, dass es letztlich geklappt hat“, sagte Sportvorstand Max Eberl laut Mitteilung.