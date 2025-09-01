Vorteilswelt
16,5 Mio. für ein Jahr

Jackson kurz vor Fristende doch noch zum FC Bayern

Fußball International
01.09.2025 23:59
Nicolas Jackson
Nicolas Jackson(Bild: AP/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved)

Kurz vor Ablauf der Wechselfrist und nach einer Transfer-Saga voller Wendungen hat der FC Bayern München nun doch Stürmer Nicolas Jackson von Chelsea verpflichtet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister leiht den 24-Jährigen bis zum Ende dieser Saison aus, teilten die Münchner am späten Montagabend mit.

Die Leihgebühr soll 16,5 Millionen Euro betragen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Ob eine Kaufoption besteht, teilte der Club nicht mit. „Nicolas war von Anfang an Feuer und Flamme, für den FC Bayern zu spielen – umso mehr freuen wir uns, dass es letztlich geklappt hat“, sagte Sportvorstand Max Eberl laut Mitteilung.

Wechselpoker mit vielen Wendungen
Jackson war am Samstag nach München geflogen, um den Medizincheck zu absolvieren. Chelsea legte plötzlich ein Wechsel-Veto ein. Der Spieler und sein Berater drängten offenbar weiter auf einen Transfer zu den Bayern, diese schienen aber aus dem Poker auszusteigen.

Lesen Sie auch:
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat aktuell einiges zu tun. 
Neben Nicolas Jackson
Transfer-Chaos: Neue Namen beim FC Bayern im Spiel
01.09.2025
Wechsel geplatzt?
Irre Wende! FC Bayern muss Spieler zurückschicken
31.08.2025
England statt München
So reagiert der FC Bayern auf den Woltemade-Knall
29.08.2025

Dann folgte eine erneute Wende – zugunsten der Münchner. Nachdem sie mit ansehen mussten, wie ihre Wunschspieler Florian Wirtz (Liverpool) und Nick Woltemade (Newcastle United) für astronomische Summen nach England gingen, endete die turbulente Transferperiode für die Bayern so zumindest noch mit einem kleinen Erfolgserlebnis.

