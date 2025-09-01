Generalstabschef warnt vor Gaza-Militärverwaltung

Der Grund sei, dass die politische Führung keine Alternative für die Zeit nach dem Krieg vorbereite. Zamir sprach sich laut Berichten auch für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen aus. Die Einnahme der Stadt Gaza gefährde es, die Geiseln noch lebend freizubekommen, warnte er. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe aber gesagt, dass das Thema „nicht auf der Tagesordnung“ stehe. Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, 20 davon sind nach israelischen Informationen noch am Leben.