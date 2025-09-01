Trotz Regens! Pallitsch verbessert 1000-m-Rekord

„Aus Kübeln geschüttet“

„Es hat hier heute wie aus Kübeln geschüttet! Vor dem Rennen habe ich die Kälte jede Minute gespürt. Von daher bin ich mit der neuen Rekordzeit mehr als zufrieden“, freute sich der Burgenländer, „bei guten Bedingungen kann ich die 1000 m sicher noch um zwei Sekunden schneller laufen.“ Aber Rekord ist Rekord! „Und schließlich war das jetzt heute der beste Formcheck für mich vor der WM!“